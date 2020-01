Pese a las promesas presidenciales de dar a conocer las finanzas de la CSS, ni en la administración Martinelli, ni la de Varela, se dio a conocer el estudio actuarial del programa de IVM. Ahora, el presidente Laurentino Cortizo promete llevar el tema a un gran dialogo.

“Sobre el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, tan pronto se tengan todos los estados financieros auditados por la Contraloría, se convocará a un gran diálogo nacional”, aseguró Cortizo.

Para los trabajadores se necesita evaluar los 4 programas de la CSS.

“Las jubilaciones en Panamá deben regresar al sistema solidario. No solamente se tiene que el IVM, también el programa de salud, que no tenga injerencia política, eso es lo que está matando a la Caja”, afirmó Rafael Chavarría, de Conato.

Algunas estimaciones económicas indicaban que las reservas se terminarían en el 2015. Sin embargo, no hay un estudio que lo sustente.

“Urge rescatar la CSS. Si el IVM no tiene los fondos necesarios, no vamos a poder asegurar las jubilaciones a futuro”, destacó Julio De la Lastra, presidente del Conep.

Este martes hay una reunión entre el equipo de acuarios y directivos de la entidad.

“Lo que manifiestan es que no pueden dar un informe actuarial porque los sistemas de la CSS no se comunican entre sí. Por lo tanto, no hay una información verdadera. Se agarran de eso y no dan las respuestas necesarias”, lamentó Gregorio Guerrel, secretario de Salud Ocupacional del Suntracs.

El último estudio actuarial vigente es del año 2012.