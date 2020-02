El ciberbullying o acoso virtual de un niño a otro, el sexting o envió de contenidos de carácter sexual y el grooming o engaño de un adulto a través de la internet para ganarse la amistad de un niño menor y poder abusar sexualmente de él, son algunos de los riesgos que enfrentan los niños y jóvenes al navegar en internet.

Por eso, una de las primeras recomendaciones a los padres, para que su hijo utilice esta herramienta de forma segura es la instalación de aplicaciones de control parental.

“ No deben dar información que no se la darían a alguien en el parque o públicamente”, es uno de los consejos de brinda Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, sugiere que no se debe hablar con personas que no tiene la certeza de quienes son, además de usar filtros de navegación en las residencias.

El Día de la Internet Segura es una campaña internacional para llamar la atención sobre el uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología.

Julio Spiegel, gerente de Cable & Wireless, explicó que este Día de Internet Segura se creó para divulgar las consecuencias del mal uso de esta herramienta y algunos de sus problemas como la adicción, robo de identidades, pornografía infantil, entre otros.

Las redes sociales pueden ser peligrosas si sus hijos no la utilizan de forma adecuada. Explíqueles por qué no deben compartir información privada como datos personales, fotos o ubicaciones en internet.

“ Es bastante peligroso postear algo que no se quiere que sea público, y que se piense que se manda a un grupo pequeño no se va divulgar”, afirmó Faskha.

La campaña de concientización sobre la internet segura, invita a las personas a promover y debatir sobre la necesidad de un internet sin peligros para las niñas, niños y adolescentes.