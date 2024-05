Fundación Libertad Ciudadana sobre discurso de Mulino: ‘Siente que el entorno no tiene derecho a cuestionarlo’

Ciudad de Panamá/Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, se refirió a las declaraciones que dio el presidente electo, José Raúl Mulino, en las que solicitó “respeto” a los medios de comunicación.

“Yo no me niego a responder lo que quieran, pero con orden y respeto, no con preguntitas capciosas (…) para ver si yo pisaba la cáscara, para ver si otro podía alzarse con la victoria, que jamás iba a pasar”, dijo José Raúl Mulino durante su discurso tras recibir la llamada del Tribunal Electoral, en la que le informaron que había sido presidente electo.

Desde el punto de vista de Obaldía, los tiempos en que los políticos solo tenían un tipo de comunicación vertical absoluta o de forma manipuladora es parte del pasado, pues, el cuestionamiento, la fiscalización y rendición de cuentas forma parte de la contemporaneidad del ejercicio del periodismo.

“El que no quiera contestar, el que sienta que es inoportuno o el entorno no tiene derecho a cuestionarlo, no entiende la política de hoy en día. Los tiempos de los liderazgos alejados allá en una torre de marfil, eso quedó en el pasado, no hay manera de hacerlo hoy”, expresó la abogada.

A su juicio, Mulino deberá hacer “ajustes” para poder manejar la comunicación no solo con los medios, sino también con las organizaciones no gubernamentales que juegan un rol en la fiscalización y el cuestionamiento, así como también con la opinión pública.

“Me parece una situación que no la veo tan atípica, él como nuevo mandatario, también va a tener que hacer ajustes y poder trabajar, poder expresarse, y poder contestar preguntas de medios”, afirmó.

Justicia

Por otro lado, de Obaldía también analizó el punto en el que Mulino hizo referencia al sistema de justicia, a la manipulación del Ministerio Público, procuradores, jueces y magistrados.

“A partir del primero de julio, recobrarán las llaves de los candados que los han tenido presos, persiguiendo, dañando reputaciones y familias sin el menor asomo de vergüenza”, fueron las palabras de Mulino.

Para la también escritora, esta fue una de las declaraciones más “preocupantes” que dio en su discurso.

Explicó que, ahora se está viviendo un momento en la justicia, con el inicio de la implementación de la carrera judicial y la llegada de personas que no vienen precisamente del “círculo cero de influencia del Ejecutivo y eso hay que reconocerlo”.

Aseguró que la implementación de la carrera judicial se retrasó por la injerencia de la persona que lideraba la Corte Suprema de Justicia que era alguien que venía de la administración del exmandatario Ricardo Martinelli, quien respaldó a Mulino en toda su campaña política.

De acuerdo con de Obaldía, la implementación de la carrera judicial puede llevar jueces que no le deban el puesto a nadie, y puedan ser operadores de justicia con independencia.

El país entero ha sido testigo no solo del caso del expresidente Martinelli, sino también de múltiples otras personas imputadas en distintos casos, han tenido un robusto acompañamiento de sus defensas”, subrayó.

Considera que, no se puede decir que el expresidente no tuvo un debido proceso, al igual que otras personas, porque se le permitió interponer todos los recursos que le permite la ley.

“No se puede decir que no tuvieron el acompañamiento de las defensas, y no hicieron usos de todos y cada uno de los recursos que permite la ley, al punto de que creo que se pasan a lo que ya sabemos, que en algunos casos, es hasta abuso de los recursos judiciales”, puntualizó.