Viceministra de Salud explica cómo se usarán las 12 mil dosis de vacunas contra la COVID-19

Las 12 mil 840 vacunas contra la COVID-19 que llegaron a Panamá en horas de la madrugada de este miércoles 20 de enero, serán utilizadas como se tenía planeado, en el equipo médico que está en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19.

La viceministra de Salud Ivette Berrio, explicó que una vez se dio la confirmación por parte de la empresa Pfizer de la fecha de llegada y que la cantidad de vacunas era menos de lo que se esperaba, se desarrolló una mesa de trabajo con enfermeras del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social que forman parte del programa Ampliado de Inmunización y otras autoridades.

Allí se definió que se garantizarán las dos dosis a al personal sanitario que reciba la vacuna de este primer paquete que ha llegado al país.

“ Se definieron las áreas en las que se iba a iniciar y que el número de trabajadores de la salud en esas áreas fuera compatible con la cantidad de dosis que se han recibido, también salvaguardando la segunda dosis”, manifestó la funcionaria del Ministerio de Salud.

Agregó que, se hizo una revisión de la cantidad específica de dosis que se tienen, compatibles con el número de trabajadores de la salud en los hospitales de todo el país y se determinó que se va a iniciar a nivel nacional en los hospitales para los trabajadores de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE), salas COVID y cuartos de urgencias.

En cuanto llegue el segundo lote se continuará con el plan como se ha planificado.

También reconoció que “ no fue fácil” asimilar que el primer cargamento no era la cantidad que se les había anunciado por parte de la empresa Pfizer y aclara que el cambio no tiene que ver con ningún tipo de negociación, sino que ha sido una decisión anunciada por parte con la misma casa productora.

Sin embargo, han pedido que se cumplan con los acuerdos pactados para que Panamá reciba 450 mil dosis en el primer trimestre del 2021.

En cuanto a la iniciativa Covax se ha iniciado una serie de trámites, ya que existen posibilidades de que se adelante la distribución de la vacuna de la COVID-19 de ese consorcio. Con Astrazeneca se desarrolla la fase de organización logística en espera del anuncio del programa de distribución de las dosis por parte de esa compañía.