Expresidente de Transparencia Internacional afirma que la justicia panameña no ha estado a la altura

El expresidente de Transparencia Internacional y exprocurador de Perú, José Ugaz, señaló en CADE 2019 que la corrupción es el impuesto que pagan los pobres. Advierte que la justicia en Panamá no ha estado a la altura necesaria para tratar los casos de corrupción.

Al analizar el tema de la conferencia anual de ejecutivos 2019, ¿Panamá, está tu futuro en riesgo?, Ugaz advirtió que en Panamá la justicia y las autoridades no han cumplido con efectividad su papel en los casos de corrupción.

“No se entiende muy bien porque aquí la justicia no ha reaccionado. Ha quedado claro que el poder judicial no ha estado a la altura de los retos que imponía este tipo de investigaciones, pero hoy día la sospecha es general sobre todo el sistema e incluye a la Procuraduría y otras instancias, instituciones que tienen que ver con estos temas”, cuestionó Ugaz.

Ugaz también señala que en casos como el de Odebrecht, en Panamá no se han utilizado de forma efectiva las diferentes herramientas que existen para realizar las investigaciones y obtener resultados.

“Esto no se resuelve de un día para otro. También es verdad que hoy existen mecanismos como la colaboración eficaz y la delación premiada que permitirían mejores avances, que Panamá lamentablemente no ha tenido. Se requiere un análisis interno para saber qué está pasando con la justicia que no ha podido responder a la altura de las exigencias del país”, añadió Ugaz.

“Tenemos que hacer algo, necesitamos empoderarnos como ciudadanos y exigir gobiernos abiertos, gobiernos transparentes, rendición de cuentas de los políticos y de todos quiénes se aprovechan y a través de la corrupción se enriquecen de forma ilícita a costa de todos los demás”, declaró Mercedes Eleta, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Durante esta conferencia se indicó que los nuevos líderes deben asumir retos porque lamentablemente la ley de América Latina ha sido la de la impunidad.