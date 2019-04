Las noticias falsas o “fake news”, siguen aflorando en la campaña electoral. Representantes de la sociedad civil y el Tribunal Electoral hacen un llamado para que todos colaboremos y que estos mensajes no se sigan propagando.

Que el candidato Laurentino Cortizo renunciaría a su candidatura por enfermedad y que Ana Matilde Gómez también lo haría para apoyar a Ricardo Lombana, son las últimas noticias falsas que han invadido las redes sociales.

“Los ciudadanos hemos estado aprendiendo cuáles son las noticias verdaderas y cuáles falsas. Pero esto es incitar a los candidatos para que respondan y están cayendo en la trampa”, manifestó el abogado, Roberto Troncoso.

El Tribunal Electoral reitera su llamada a políticos y toda la ciudadanía para que se conviertan en guardametas para impedir que este tipo de publicaciones afecten el proceso electoral.

“A no utilizar bots, o algoritmos de difusión masiva, a no utilizar la campaña sucia como principal argumento para debatir con otras personas. Y sobre todo, a no difundir noticias falsas”, recomendó Alfredo Juncá, magistrado del Tribunal Electoral.

La oficina de medios digitales del Tribunal Electoral le da seguimiento, analiza e investiga estos mensajes. Han detectado varios casos y se han tomado las medidas correctivas.

“Si vemos que hay una noticia que es sospechosa, busquemos una fuente creíble y verifiquemos”, afirmó Juncá.

El Tribunal Electoral, desde principios de la actual contienda, lanzó el Pacto Ético Digital como un mecanismo de compromiso para el buen uso de las redes sociales en la campaña.