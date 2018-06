Fanaticada panameña apoya a la 'Sele' en la Ciudad Deportiva Irving Saladino

TVN Media se tomó los terrenos de la ciudad deportiva con el evento denominado "La City con la Sele", y junto a miles de panameños, se preparan para disfrutar el segundo partido que disputará Panamá frente a Inglaterra.

Un estadio repleto de panameños y visitantes, quienes esperan ver al onceno panameño salir al estadio Nizhni, Nóvgorod, Rusia a darlo todo en los 90 minutos del partido.

Los fanáticos pudieron disfrutar de buena música e incluso de las "Dianas" con la banda independiente "El Hogar", quienes harán sentir a todo un pueblo de emoción y orgullo.

No podían faltar los artistas Aldo Ranks y Dubosky quienes podrán a gozar al público con sus melodías.

Los talentos de TVN y TVMAX animaron al público que dijo presente en el estadio para apoyar a su selección panameña de fútbol.

¡Llegó el día esperado!¡Todos de rojos; porque hoy juega nuestra SELE!Inglaterra vs Panamá desde 7:00 A.M. y la previa en todas nuestras plataformas desde las 4:00 A.M. #TamosEnRusiapic.twitter.com/4TCnijWTG1