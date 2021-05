Félix Moulanier denunció hace 7 años corrupción en la Lotería y terminó siendo investigado

Félix Moulanier hace siete años denunció corrupción en la lotería y terminó siendo investigado. El joven dirigente político del Partido Revolucionario Democrático (PRD), contó en este domingo 23 de mayo en Radar, el proceso que vivió luego de ese episodio.

Moulanier recapituló lo que vivió: "Recibo un chat que hay 50K para para que me inscriba en el partido político aquel entonces del gobierno".

"La persona me dice que todo eso se hace desde la Lotería Nacional de Beneficencia. Me lleva a la Lotería, el Director de ese entonces me hace un montón de ofrecimientos y me dice 'no te imaginas las cosas que te vamos a ofrecer'", cuenta.

Señaló que trató de dejarlos en evidencia en una conferencia de prensa.

"Desde la propia lotería, en horas laborables, salían banderas de ese partido político. Apenas los denuncié solicité un allanamiento a la Lotería en al Fiscal Electoral de aquel entonces, siete meses después solicito el video y dijeron que se habían borrados los videos".

"Estas personas me pusieron cuatro procesos penales, tres por calumnia e injuria que no prosperaron y otro que si prosperó, que fue la persona que me mandó el chat que adujo que violé su intimidad", relató.

El joven mantuvo una larga batalla lega y dejó su lectura de todo lo que pasó: "Mi mayor mensaje a todos los panameños es que nunca pierdan la fe en las instituciones, tenemos que luchar todos juntos para acabar con el mal de la corrupción".