La Fiscalía de Cuentas no ha iniciado investigaciones en los casos de New Business y Odebrecht, porque no ha recibido las auditorías de la Contraloría. Ello a pesar que en la jurisdicción penal ya se han dado acuerdos de colaboración eficaz.

La Contraloría General de la República guarda silencio y no respondió al ser consultada sobre la demora en las auditorías del caso Odebrecht y New Business, que impiden a la Fiscalía de Cuentas investigar si hubo una lesión al patrimonio del Estado.

El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, asegura que no hay un límite de tiempo para que la Contraloría envíe las auditorías.

“En el caso de New Business no tengo noticias que haya informe de auditoría de la Contraloría que revele lesión patrimonial. No ha remitido el informe de auditoría que se le solicitó en diciembre de 2016. Le remitió al Ministerio Público un informe de auditoría de 5 obras, pero eso no ha llegado al Tribunal de Cuentas”, reveló Rodríguez.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, considera que estas auditorías son esenciales para recuperar el dinero del Estado, por lo que no hay excusas para tanta demora.

“Ya ha pasado suficiente tiempo. No solo se trata de las auditorías que ha pedido el fiscal de Cuentas. También faltan las auditorías de las donaciones y contratos de la Asamblea. Es fundamental que se termine ese trabajo y se entreguen las instrucciones para seguir adelante con las investigaciones”, señaló Lina Vega, presidenta de la fundación.

Las fiscalías Anticorrupción aún continúan investigando los casos de Odebrecht y New Business en la esfera penal. Ya se han dado cuatro acuerdos de colaboración por el caso Odebrecht.