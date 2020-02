Fundaciones y rescatistas piden a las autoridades más acciones contra el maltrato animal

Han reiterado que el país enfrenta en estos momentos una grave e ineludible crisis, en el tema de la tenencia responsable de mascotas y la falta de aplicación de los instrumentos legales y administrativos por parte de las autoridades, “quienes no ven importante sancionar el incumplimiento”.

Denuncian que una gran parte de la población no les provee a sus mascotas las necesidades más vitales. “Los animales que viven en la calle, son diariamente maltratados ante la mirada impávida de la gente”.

En una conferencia de prensa reiteran que Panamá es signataria de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la cual fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); proclamada el 15 de octubre de 1978.

Incluso recalcaron que se dictó la Ley No. 70 de 12 de octubre de 2012 (G.O. 27145-A) y la Ley No. 70 de 2017, que modificó el artículo 421 del Código Penal de la República de Panamá, aumentando las penas por maltrato animal.

La Ley No. 70 de 2012, en su artículo 22 dispone que el Órgano Ejecutivo reglamentará la Ley a los 180 días de su entrada en vigencia, “hecho que hasta ahora después de casi 7 años no ha ocurrido”.

Para las fundaciones y rescatistas, aunque hay avance en el tema de las modificaciones realizadas este año con la Ley 182 de 2020, que modifica la Ley 70 de 2012, aprobada en tercer debate, no ha sido sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Manifiestan su asombro por la gran cantidad de casos de maltrato animal, clara evidencia del alto grado de crueldad y falta de sensibilidad por parte de varios ciudadanos.

Instan a que se reconozcan los hogares temporales para animales, que cada municipio ofrezca el beneficio de atención veterinaria y esterilización gratuita, que se reconozca el documento denominado Acuerdo de Adopción, que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) vele porque los animales sean transportados por vía terrestre de manera segura, multas por mala tenencia de mascotas por parte de autoridades municipales, entre otras acciones.