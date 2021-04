Gremio de enfermeras exige respeto a los acuerdos de escala salarial, anuncian piquetes

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), nuevamente se ha pronunciado para exigir que se cumplan acuerdos relacionados con la escala salarial que data desde el año 2017, explicó Ana Reyes de Serrano, presidenta del gremio.

Detalló que a la fecha esos acuerdos se están pagando y respetando en hospitales que tienen patronato, como el Hospital de Niño, Santo Tomás, Instituto Oncológico y el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, pero no en la Caja de Seguro Social (CSS), y la parte central del Ministerio de Salud (Minsa) y no entienden por qué.

Vea también: Enfermeras le dan plazo al gobierno para conversar sobre el cumplimiento de beneficios

Según Serrano, se han realizado múltiples reuniones sobre el tema, pero aún no se cumple con los establecido, a pesar de que todo está firmado y publicado en Gaceta Oficial.

Dijo que ya en el mes de diciembre les dieron un “ voto de confianza” al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, ya que se le entregó una hoja de ruta con el compromiso de hacer realidad los acuerdos, pero nada se ha cumplido.

Sentimos que nos dan vueltas y vueltas y no se concreta nada", Ana Reyes de Serrano.

En el caso de la CSS, la aplicación de las disposiciones que se han adoptado o los pagos que se han hecho, no son lo que se pactó. Esperan que desde el pasado mes de diciembre se subsane el error que ya fue comunicado a los directivos de la entidad.

A todo eso se suma la solicitud de los contratos de permanencia para los más de mil 150 enfermeros y enfermeras, cuyas contrataciones se hacen por periodos de tres meses.

Entienden que hay decisiones que no están a la mano de un ministro, sobre todo porque es un tema económico, en el que se tiene que andar pidiendo partidas en la Asamblea Nacional, pero dice que lo hacen de “poco a poco”. Revelo que el grupo de enfermeras de mil 150 que no tienen permanencia no cobraron décimos ni en diciembre ni el correspondiente de abril, además de otras prestaciones que son un derecho de todas las personas que trabajan.

Reyes de Serrano también reiteró que el equipo de trabajo no es el ideal y el personal ha tenido que incurrir en el gasto de compras de mejor calidad.

La próxima semana tendrán piquetes en diferentes instituciones de salud del país para pedir ser atendidas, de no lograrse una respuesta el 28 de abril iniciarán la suspensión de labores por 24 horas prorrogables. Los piquetes se harán el 26 y 27 en horas del mediodía.

Ministro reacciona

Sucre dijo que lo que el Minsa tiene pendiente con algunos gremios es el pago de un sobresueldo por maestrías y eso, “ya se está tramitando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)” y además, hay un equipo que está trabajando en eso y se les mandó una nota al gremio haciéndoles saber que se hacen los trámites.

Este jueves 22 de abril se desarrollará una reunión entre el Minsa y el MEF para asegurar la fecha en la que se traspasarían los fondos para entonces acudir a la Asamblea Nacional y hacerlo efectivo.