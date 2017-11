Hace unos años el agresor tomó un mazo y golpeó a la pareja de su exmujer en la cabeza. Sin embargo, no se presentó una denuncia. Luego, tomó un machete y trató en reiteradas ocasiones de cortarle la cabeza a su sobrina, Gaby Alonso.

Gaby tiene horrendas cicatrices en su cuello, brazo, y espalda que la acompañaran toda la vida.

“Cuando fui a ver ya me había agarrado el cabello y me estaba cortando la cabeza. Yo metí la mano para que no me cortara. Metí la mano y me cortó la mano. Después me empezó a cortar el brazo. Cuando se detuvo, me levanté y fui a correr cuando me macheteó la espalda. Salí corriendo adonde mi abuela, mi tío subió detrás de mí”, relata.

A pesar de las amenazas de su tío, jamás pensó que las cumpliría. Afortunadamente, no hirió a la hija menor de Gaby Alonso. La pequeña de solo un año y medio, se mantuvo aferrada a su madre mientras gritaba horrorizada.

“Él siempre tomaba. Insultaba a los vecinos, a mi tía, a mi abuela. Ya nadie le hacía caso. Por eso fue que, como siempre me insultaba, no le había hecho caso”, recordó Gaby.

El agresor fue detenido. La jueza ordenó detención preventiva mientras duren las investigaciones. Se le formularon cargos por violencia doméstica. La familia asegura que se trató de un intento de homicidio contra la joven.