Incertidumbre por nombramientos pendientes a la Corte Suprema de Justicia

“Seguimos en el mismo juego. Lastimosamente no tengo mayor fe en esto, porque no se va a entrar a valorar el individuo. Aquí no se valora la decencia, se valoran intereses”, afirmó la abogada y otrora designada como magistrada por el Ejecutivo, Ana Lucrecia Tovar.

En aquella ocasión se generó un encarnizado debate en la Comisión de Credenciales. En la actualidad, ni siquiera se han reunido porque su presidente, Sergio “Chello” Gálvez, dice que no hay ambiente.

Podría ser una jugada política o estrategia para sacar provecho de la coyuntura.

“Podrás ver que de pronto a la próxima administración le toca elegir o designar entre seis o siete magistrados. Eso hace que tenga un blindaje bastante interesante apuntó el abogado, Roberto Troncoso.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, ya ha expresado su preocupación al respecto.

“En la configuración de la Corte, que son nueve, un presidente solo no va a estar en la posibilidad de nombrar a la mayoría de la Corte Suprema de Justicia. Tratemos de mantener esa fórmula”, manifestó González.

Todos coinciden en que hace falta una reforma constitucional para mejorar el mecanismo de nombramiento de los magistrados, pero que por el momento es preciso decidir por el beneficio del país.

“Hay una ausencia por parte de los diputados que han sido llamados a sesiones extraordinarias, incluyendo los del propio partido oficialista, lo cual es inexcusable”, señaló la presidenta de Apede, Mercedes Eleta.

En la actualidad hay dos magistrados por nombrar. Entre el 2019 y 2021 se les vence el período a Harry Díaz, Abel Zamorano, Juan Ramón Fábrega y Hernán De León.