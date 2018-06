Instructores de Panamá Bilingüe en paro porque no han recibido sus pagos

Los instructores aseguran que solo le pagaron a ciertos docentes.

“Se le da un contrato por cada tres meses para que no protesten cuando haya reclamaciones salariales. Tenemos compañeros que no recibieron sus certificados porque a las instituciones donde iban a ser capacitados no se les había pagado”, denunció Diógenes Sánchez, secretario General de la Asociación Nacional de Profesores (Asoprof).

Son ya 23 centros educativos a nivel nacional donde los instructores decidieron no laborar hasta que les paguen. Para los padres de familia esto afecta aún más la calidad de la educación.

“Hay que recordarles que hay que pagarle a los docentes y dar las herramientas apropiadas. Recordarle al presidente que la jornada extendida y Panamá Bilingüe son bandera insignia, proyectos de él”, destacó Karina Herrera, de la Federación de Padres de Familia.

El Meduca asegura que comenzaron a pagar a partir de la primera quincena de mayo a 400 instructores y que en junio le pagaron a unos 450 más.

El programa cuenta con más de 1,600 instructores.

“Que tengan la confianza que se harán los pagos correspondientes. Ese es un trabajo que ya tiene la Dirección de Recursos Humanos y Panamá Bilingüe”, adelantó la viceministra de Educación, María Castro.

En febrero pasado se cuestionó la certificación de los instructores. De cinco mil, solo habrían aprobado setenta. Se explicó luego que se trataba de un grupo que aplicó a otros estudios para ser instructores.