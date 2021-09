La tarde de este miércoles el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Castillo, anunció la suspensión de la discusión del tercer bloque del paquete de reformas, luego que se llegara a un acuerdo con el Presidente del Tribunal Electoral para reunirse el próximo martes, decisión que se comunicó posteriormente en una conferencia de prensa presidida por Crispiano Adames.

Juan Diego Vásquez, diputado independiente, aseguró que parte de la responsabilidad de lo que está pasando la tiene la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Molirena, en el sentido en que cuando se tienen modificaciones a un proyecto, estas son presentadas con antelación para crear consenso, sin embargo, el PRD al saber que es mayoría no las expone.

Vásquez resaltó que se ha mantenido la desigualdad en el subsidio electoral entre los candidatos de libre postulación y los participantes de partido político, indicando que estos últimos tendrán 96.5% del financiamiento electoral, mientras que las personas de libre postulación, entre todos, tendrán 3.5%.

Además, dijo que han quitado la posibilidad de que ciudadanos en partidos políticos puedan firmar a una persona por la libre postulación, lo que él califica de antidemocrático, y no conforme con eso han reducido a 3 meses el tiempo para la recolección de firmas.

“Quieren acabarnos, quieren acabarnos”, exclamó Vásquez.

Resaltó que sus compañeros de la Asamblea se han podido percatar que las personas cada vez más están más afines a la gestión de los diputados por libre postulación, como saben que tal vez no van a ganar en las urnas, entonces, plantean normas del juego que buscan que desaparezcan las candidaturas por libre postulación que es un derecho.

Para Vásquez, la figura del cociente, medio cociente y residuo no es el problema, porque es una figura de proporcionalidad para que todas las fuerzas políticas puedan resultar electas, pero se ha trastocado el sistema.

Explicó que en San Miguelito el PRD sacó 47 mil votos para diputados, pero cada participante necesitaba 21 mil votos para resultar electo, pero el PRD con esos 47 mil sacó 4 votos, 3 del partido y empujaron a Francisco Alemán del Molirena que estaba en alianza con el PRD.

“Si cada diputado para ganar necesita el cociente que es 21 mil votos, y el PRD sacó un poco más de dos cocientes cómo obtiene 4 diputados, porque los votos los cuentan varias veces y eso hace que personas sin votos lleguen a la elección”, expresó Vásquez.

El diputado manifestó que la reforma plantea que después de los cocientes, en el caso del PRD, que tenía 2, cuando se va al residuo se le debe restar los votos usados en sus dos cocientes, de esta manera ese colectivo solo tendría 2 diputados en San Miguelito.

Consideró de positivo la pausa que se ha tomado para analizar las reformas de cara a la reunión que habrá entre representantes de las bancadas y el Tribunal Electoral el próximo martes, esperando que la bancada independiente que hasta ahora no ha sido tomada en cuenta, pueda participar de la misma.

Vásquez afirmó que hasta el momento no ha considerado pertenecer a ningún partido político, ni crear uno, aunque cree que lo mejor para la democracia es que se construyan partidos políticos mejores y transparentes, pero la Constitución permite el derecho de participación sin partido y la única vía para poder llegar es donde uno no depende de nadie.

Dijo que si el llegase a cambiar de opinión y decide volver a participar como candidato a diputado independiente pudiera lograr las firmas en tres meses, pero su objetivo no es repetir, sino que haya otro Juan Diego con la oportunidad de participar y ganar.

“Yo no quiero yo poder tener un escenario para ganar, yo quiero que la gente pueda participar, y las reglas que están creando no permiten que gente nueva participe. Hay que empujar democracia equitativa y justa para todos, no para los trúhanes que hoy en la Comisión de Gobierno quieren asegurar las normas para ellos”, indicó.

Vásquez finalizó haciendo un llamado a no permitir que los mismos jugadores de siempre hagan las reglas del juego para ellos mismos.