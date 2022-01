La exdiputada Katleen Levy, que busca la presidencia del partido Panameñista, asegura que los afiliados al colectivo se sienten abandonados, solo marcan 8% en las encuestas y José Isabel Blandón solo un 4%, lo que les ha costado a todos los panameños 12 millones de dólares sin que suba la loma.

“Lo que yo propongo es que este sea un partido de oportunidades, se acabe la línea, el dedo, el varelismo, el mireyismo y el blandosismo y que realmente trabaje para las bases. Propongo que esto se logre todos yendo a primarias, que se deje de esas amenazas con que anda el presidente interino actual”, manifestó.

Las aspiraciones de Levy están encaminadas a convertir al partido en el más moderno de Latinoamérica, pero para ella es necesario que haya transparencia, rendición de cuenta, dejando que todos aspiren, siendo una verdadera oposición, sin esperar a que pase tanto tiempo para reaccionar a lo que sucede en el país.

Aseguró que supuestamente existen videos de Blandón diciendo en qué circuito no habrá primarias, dónde se van a reservar los puestos de representantes, alcaldes y diputados. Según Levy, en estos videos se ve al exalcalde capitalino decir que tiene que sacar el 90% en las elecciones del 23 de enero para entonces poder negociar una alianza.

“Él ya está hablando de negociar una alianza, el tema es con quién la va a negociar. La realidad es que nuestro partido hoy midiendo un 8% ir a negociar una alianza nos van a dar 2 juntas comunales y una diputación. Lo que yo propongo: fortalezcamos a los candidatos a representantes, alcaldes y diputados porque él ya está diciendo que la cabeza la va a entregar”, expresó.

Para la exdiputada, su copartidario está trabajando para su círculo cero, su esposa que aspira a diputada, su antiguo secretario general de alcalde y él de vicepresidente, pero qué pasaría con el resto de los candidatos.

Negó representar al varelismo, señalando que ella representa a las bases y apuntando a que Blandón conformó una junta directiva de la cual el 80% eran parte del gobierno de Varela, por lo que se cuestiona ¿Cuál es el doble discurso?

Explicó que el culpable de lo que sucede con las resoluciones es Blandón, debido a que no ha respetado los tiempos, asegurando que cuando las cosas están mal le echa la culpa a otro, pero cuando están bien las aplaude diciendo que es gracias a él.

Destacó que las postulaciones serían por orden alfabético, sin embargo, Blandón hizo dos listas, la primera es de él, la segunda le corresponde a ella, en ese sentido quienes están en la primera lista correrían como principales y los de la segunda como suplentes.

“En ningún momento se ha dicho que la postulación sería nominal, esto era por orden alfabético, todo lo ha hecho a lo que a él le conviene y solo puso 10 días de campaña, quién recorre el país en 10 días, todo lo han hecho a su medida, pero él quiere entre ver que el Tribunal Electoral es el culpable, él es el único culpable”, sostuvo.

Aclaró que su expectativa que tiene es subir del 8% al 15% por negociar una buena alianza porque está claro que no podrán ir a la cabeza.

Sobre la infiltración del narcotráfico en el partido, Levy aseguró que durante su campaña luchó contra un apoyo financiero al que nunca le hubiese podido hacer frente, fue víctima de eso en el circuito 8-10, sin embargo, Blandón lo sabe y no hace nada.

“Yo viví muchas cosas fuertes que hoy día están saliendo a la luz. Entonces, venir y ponerme al frente, cuando yo comenté lo que yo estaba viendo, contra quien yo estaba viviendo y la plata que se estaba moviendo en el 8-10 y no hicieron nada al respecto. Entonces, hoy día meterme a esa guerra frontal no lo voy a hacer por cuidar a mi familia, pero sí te digo: yo no negocio con el narcotráfico”, dijo Levy.

Reconoció que hay que investigar a los candidatos que participen dentro del partido para evitar que se diga el día de mañana que fue patrocinado por X o Y persona, cuando haya un comentario de que andan en algo, levantar las alertas y hacer las investigaciones para no permitir que lleguen a puestos de elección popular.

Recalcó que los comentarios que señalan que ella como modelo va muy bien, pero no como política no, es violencia de género debido a que todas las mujeres independientemente de arreglarse y ser bonitas también son capaces.

Levy dijo que Blandón tiene dos años caminando, pero no tiene dos años escuchando a las bases porque hace todo lo contrario, reiterando que ella es una mujer preparada y capaz.

Evaluación de gobierno

Señaló que existen grandes problemas en todos los Órganos del Estado, en la Asamblea es difícil debatir porque el Partido Revolucionario Democrático tiene la mayoría, Nito vive en una burbuja donde todo es yes yes, totalmente desconectado de la realidad; el Órgano Judicial te puedo decir que estoy orgullosa que lo esté presidiendo una mujer, pero no podemos seguir permitiendo que el Órgano Judicial negocie, porque cada uno se lava la mano.