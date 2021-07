COVID-19 en Panamá El Ministerio de Salud apuesta a un plan para alcanzar la inmunidad de rebaño en diciembre

Panamá inicia el mes de julio con el ingreso a la tercera ola de la COVID-19 que ha ocasionado el aumento de casos y la positividad a un 8%, pero con el optimismo de recibir un millón de dosis con el que se podrá acelerar el proceso de vacunación y contrarrestar el efecto de esta nueva etapa del virus.

El ministro de salud, Luis Francisco Sucre, indicó que según la Organización Panamericana de Salud (OPS), el país se encuentra en -5% en el tema de control de la pandemia y pese a estar en la tercera ola, por ahora no hemos llegado al 10% de positividad y se está tratando de mantener el control y el sistema de salud.

“La positividad todavía no está golpeando de manera directa al sistema de salud, excepto dos provincias que nos preocupan mucho: Herrera y Los Santos. Estamos buscando la manera de reajustar el sistema de salud a sus necesidades, ya que Los Santos es el que tiene las unidades para Cuidados Intensivos de Azuero”, explicó Sucre, asegurando que aún se mantiene el control.

Como en otras ocasiones, el ministro señaló la debilidad del sistema de salud con la que se encontró la pandemia que llevó a dimensionar la profundidad del problema, pero se hicieron inversiones en insumos y materias de recursos humanos, instalaciones y personal médico.

Destacó que se han contratado a más de 700 enfermeras, 450 médicos y más de mil en personal técnico y administrativo.

Estrategia de Salud

Sucre indicó que existe un plan trazado sobre el que se está trabajando y la estrategia de vacunación que, se ha ido ajustando sobre la marcha, ya que el equipo de epidemiología va previendo donde puede afectar más una nueva ola.

“Nuestra capacidad de vacunación ha estado siempre limitada por la cantidad de vacunas que vamos recibiendo y lo que nos pueden ofertar las empresas desarrolladoras de vacunas. Panamá ha estado muy limitado y se han ido buscando estrategia para inocular a la mayor parte de la población lo más rápido posible”, dijo.

Con la nueva estrategia de salud se van a habilitar hospitales privados que se han brindado a ayudar a vacunar de manera más rápida.

Sucre destacó que la expectativa es para diciembre, no estar fuera de la pandemia, pero sí haber logrado la inmunidad de rebaño y poder disfrutar de las fiestas de fin de año con menos medidas y celebrar con un grupo reducido de la familia.

“Si queremos llegar a diciembre con la inmunidad de rebaño tenemos que trabajar todos juntos. Todo Panamá está preparando una propuesta en conjunto con algunos hospitales privados, el gobierno de Panamá pueda acceder a estos hospitales y vacunar de manera gratuita”, adelantó Sucre sobre la estrategia que se está estudiando.

Sobre la investigación por la vacunación clandestina en Coco del Mar, Sucre dijo que el Ministerio Público no puede dar mayores detalles y ha solicitado que el Ministerio de Salud (Minsa) no de declaraciones adelantadas para no entorpecer las pesquisas.

Por lo tanto, habrá que esperar a que el Ministerio Público brinde información.

En cuanto a la culminación de un sinnúmero de obras de hospitales inconclusas, el titular del Minsa dijo que los recursos con los que cuenta esta cartera han sido destinados a la pandemia, pero se está trabajando una estrategia para ir ganando instalaciones y ayer hubo una reunión con el representante legal de IBT que es la empresa que tiene estas obras.

Continuó diciendo que el primer hospital del que se quiere salir es del Anita Moreno de Los Santos, que está bastante avanzado y ya se está utilizando, para luego continuar con Colón, Darién y los otros proyectos.

Dijo que el hospital de Darién lleva una inversión enorme en recurso humano, por lo que se ha hablado con la Universidad de Panamá y el Consejo Técnico para acelerar que tengamos más profesionales por la demanda que va a haber, ya que de dejar estas instalaciones funcionando se necesitará más especialistas.

"Aspiramos a tener un sistema de salud humanizado, pero también que se acerque mucho a la tecnología de primer mundo que facilite al panameño no tener que incurrir en tantos gastos en el sistema, donde buscamos que no haya duplicidad en exámenes", recalcó.