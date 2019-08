Lombana expresa desacuerdo con mal uso de la Bandera Nacional durante protesta

Relacionados Protestan en los predios de la Asamblea contra la corrupción

Mencionó que en la administración del expresidente Ricardo Martinelli se entregaron a los diputados alrededor de 300 millones de dólares y en la reciente acabada administración del expresidente Juan Carlos Varela, se habrían entregado otros 200 millones y nadie rindió cuenta.

También recordó la pérdida de millones de dólares en el escándalo de Pandeportes, donde tampoco se ha rendido cuentas, a pesar de que se han presentado las denuncias en la AN, pero que están paralizadas en la Cortes Suprema de Justicia (CSJ).

Lombana expresó que los diputados no permiten que los auditen, pero siguen recibiendo dinero proveniente de la creación de planillas y ante esa realidad de indefensión de la ciudadanía, lo que queda es protestar para manifestar el desacuerdo, sobre todo porque en el país no hay un sistema de salud digno, no hay agua potable y diariamente gente se ve afectada por esas situaciones.

Recalcó que el país se ha endeudado por la suma de 2 mil millones de dólares con la emisión de bonos, para poder pagar las deudas producto de que “ todo el dinero se lo han llevado”.

Ha dicho que, aunque las manifestaciones se han iniciado por lo que pasa en la AN, el foco principal es la corrupción y la impunidad, donde hay múltiples actores como un grupo de diputados que controlan ese órgano del Estado y no se quieren prestar para la implementación de las prácticas transparentes que exige la ciudadanía.

El expresidencial, sostuvo que por otra parte está la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tiene denuncias paralizadas que no investiga, incluyendo una que él presentó, donde incluyen a 11 diputados por el mal uso de fondos públicos a través de federaciones deportivas.

Detalló que ni siquiera la han admitido para consideración, más otras que están de la administración Martinelli.

Afirma que la corte tiene responsabilidad porque no investiga las denuncias, de la AN porque no rinde cuentas y no permite que se les investigue y no abren a conocimiento de la población a dónde se fueron los millones de dólares y también el Ejecutivo y la Contraloría General de la República porque es la entidad que refrenda todos los movimientos de dinero.

Expresó que cuando las instituciones dejan de funcionar al servicio de los ciudadanos, se tiene que protestar y no es una alternativa quedarse callado y resalta es que existen dos opciones: ser cómplices silenciosos de los atracos que cometen contra el pueblo, incluyendo Odebrecht o la ciudadanía se activa para tratar de ejercer presión, aunque las protestas no logren todos los objetivos.

Advirtió que ante todo lo que ocurre no se va a quedar callado.

Polémica en protesta

En medio de la protesta del martes, se desarrolló una situación particular en la que algunas personas mezclaron la Bandera Nacional de Panamá con la bandera de la comunidad LGBTI, lo que causó enojo.

De hecho, la agentes de la Policía Nacional hicieron un llamado de atención y le quitaron la bandera con los colores a las personas.

Otros ciudadanos han dicho que no fue lo correcto y que fue una mal acción porque los símbolos patrios se deben respetar y también se deben aplicar sanciones a las personas que cometieron la falta.

Sobre ese tema, Lombana manifestó que desde que se anunciaron las intenciones de modificar el reglamento interno de la AN, la diputada Zulay Rodríguez se ha encargado de tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para desviar la atención y “se la pasa vociferando sobre los temas nacionalistas y utiliza su curul para meter miedo, asustar a la gente, confrontar a los panameños.

Dijo sentirse sorprendido todo lo que pasó con el tema de la bandera, para desacreditar el esfuerzo ciudadano que se está haciendo.

También explicó que pudo conocer de parte de los agentes policiales que le llamaron la atención a la persona que tenía la bandera, pero desconoció la instrucción que se le dio, corre junto a un camarógrafo, se mete dentro de la protesta, toman fotos y videos.

Dijo desconocer si se trató de in infiltrado o no y si lo hizo para llamar la atención y desvirtuar el propósito de la propuesta y señala que inmediatamente se da la situación, la diputada Rodríguez sale a señalar el hecho.

Aclaró que él y los demás organizadores están en desacuerdo con lo que pasó.