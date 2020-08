Presentan denuncia por caso de cadáver desaparecido en el Hospital Santo Tomás

" Quiero que se haga justicia y que se encuentre el cuerpo de mi padre, lo legal no me importa tanto, sino que aparezca el cuerpo de mi papá y se pueda sepultar. No me quedaré tranquilo hasta no tener una respuesta concreta sobre que sucedió con mi padre”, expresó el hijo del desaparecido.

Pusey dijo que la última vez que vio llegar a su papá a su casa no le pudo cortar el cabello como siempre lo hacía, porque estaba enfermo y días después fue ingresado en el Hospital Santo Tomás, donde no se les ofreció información sobre su estado.

A los dolientes, en la morgue del hospital solamente se les entregó el acta de defunción, donde les describen las causas de muerte.

El Presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, manifestó que las autoridades del Santo Tomás tienen la obligación dar una explicación exacta a los familiares sobre lo ocurrido. Agregó que debe haber un responsable de lo que sucedió y que la ley contempla prisión para quienes estén detrás de este hecho.

Araúz indicó que reprochan la falta de respuesta por parte de las autoridades y que incluso los jóvenes se hayan visto en la necesidad de presentar una denuncia ante la falta de respuestas.

El Código Penal en el Artículo 173 establece que quien profane o ultraje el cadáver de una persona, sustraiga en todo o en parte de sus restos mortales o viole una sepultura será sancionado con prisión de seis a veinte meses.

Desde el domingo pasado, TVN Noticias solicitó una respuesta sobre este caso al Hospital Santo Tomás, donde se comunicó que aún no darán entrevistas a los medios de comunicación y que se investiga lo sucedido.