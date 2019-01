Madre de joven autista cuenta triste experiencia que vivió en un baño de Amador

Explicó que entró en compañía de su hijo a uno de los baños públicos que hay en el sitio, era el baño de mujeres porque le pareció lo más correcto, tomando en cuenta la condición de su hijo.

Al ingresar fue intervenida por una mujer, quien se identificó como una agente de la Policía Nacional (PN), pero estaba vestida de civil y le pedía que se saliera porque debía ir al baño de hombres.

Ella le explicó que su hijo tiene una condición especial, pero no le importó y su respuesta fue que “ ella también era especial”.

La señora Recuero lamenta lo que pasó y asegura que el video que decidió filmar sobre lo que pasó, no tiene intención de afectar a la agente de la PN, sino crear la sensibilidad en las personas, que a su juicio se ha ido perdiendo.

Contó que, aunque su hijo sabe ir solo al baño en su casa, no lo puede dejar solo en lugares púbicos porque no habla y si le pasa algo dentro ella no tendría manera de saberlo, además que las personas con autismo desarrollan fijaciones y la actual fijación de su hijo es limpiar todo lo que está húmedo o mojado y en el baño puede haber cualquier cantidad de fluidos.

Hizo un llamado para que se creen los espacios adecuados para las personas con discapacidad, ya que en algunos casos existen, pero están dentro de los baños de hombre o de mujer, no son espacios independientes.

Al final Recuero no salió del baño y esperó su turno con su hijo.

Pidió un poco más de tolerancia y empatía para con las personas con discapacidad, porque además el sitio estaba lleno y nadie la apoyó.

Senadis reacciona

El director Nacional de Promoción y Participación Ciudadana de la Secretaría con Discapacidad, José Townshend, coincidió con Recuero sobre la falta de sensibilidad que hay en la población para con las personas con discapacidad.

La barrera más grande que tenemos las personas con discapacidad, es la actitud negativa de las personas…”, afirmó.

Sobe el uso de los baños, dijo que la tendencia es tener familiares en los que pueda entrar una persona con discapacidad y si requiere de asistencia, que pueda ir acompañado.

En Panamá no hay un estudio reciente de la prevalencia de personas con discapacidad, ya que el último se hizo en el 2006, donde el 11.3% de la población en el país tenía una discapacidad, un total de 330 mil personas.

Las cifras están desfasadas, pero debido a la falta de recursos no se ha podido hacer un nuevo censo.