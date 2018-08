Médicos veterinarios anuncian paro de labores a partir de este martes

Los médicos veterinarios, a servicios del Estado, iniciarán un paro indefinido de labores a partir de este martes 28 de agosto, tras no concretar un acuerdo con el Órgano Ejecutivo para la implementación y pago de la escala salarial, establecida en la Ley 29 de 30 de mayo de 2018.

Así informó Rolando Torres, parte de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, a TVN Noticias.

"No llegamos a ningún acuerdo, las propuestas que nos traen son las mismas", comentó. "Se paran plantas, mataderos, áreas de proceso, áreas administrativas, aeropuertos y fronteras".

Los médicos veterinarios habían pospuesto la convocatoria a paro para reunirse este lunes 27 de agosto con representantes del Ejecutivo, entre ellos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La asociación se opone al pago de la escala salarial en porcentajes. "Ya nosotros negociamos y cedimos. Le regalamos al Estado un año", reiteró Torres.

En tanto, el viceministro de Salud, Eric Ulloa, indicó a este medio que actualmente no cuentan con los fondos necesarios para hacer frente a esta homologación. Destacó que están abiertos a continuar las conversaciones con los veterinarios.

"Les comentamos que el presupuesto para esto no lo tenemos disponible. Estamos haciendo una propuesta de darle la homologación en tres años. Muchos de los veterinarios, con esta propuesta, tienen aumentos que van desde 1,100 hasta 2,140 dólares. Es un aumento significativo, el cual que no podemos desembolsar de una sola vez", expresó Ulloa a TVN Noticias.

El viceministro agregó que se les ofreció el pago en diferentes porcentajes. "Se los ofrecimos en 33% cada año", dijo Ulloa. "Ellos quieren el 100% el otro año y eso no lo podemos hacer frente. No podemos ir de una vez con estos aumentos de mil y dos mil dólares, que no tenemos".

El aumento salarial representaría al Minsa y MIDA, según el viceministro Ulloa, aproximadamente dos millones de dólares.

Con información de Rolando Aponte.