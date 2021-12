El Ministerio de Educación se prepara para el retorno 100% presencial a las aulas para el próximo año lectivo 2022, que iniciará el 7 de marzo, por lo que se han preparado guías para la recuperación y nivelación escolar, luego de que los estudiantes estuvieran prácticamente dos años estudiando desde casa.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, apeló a la confianza de los docentes, padres de familia y estudiantes, de que el retorno será seguro y se cumplirán todas las medidas de bioseguridad.

Gorday de Villalobos presentó los libros que serán entregados a todos los estudiantes de forma gratuita con contenido elaborado por docentes panameños que buscan mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Son más de 7 millones de textos de asignaturas básicas de primaria y premedia.

“Queremos que toda la comunidad educativa se comprometa con ese retorno seguro y con esa nivelación y recuperación que es vital para ese desfase que tuvimos con las escuelas cerradas y el cierre semipresencial este año”, expresó.

Reconoce que el 90% de estudiantes graduandos que están logrando este objetivo pudiera ser por la flexibilización curricular, pero resaltó que la cantidad de estudiantes aplazados entre el 2020 y el 2021 disminuyó de 39,000 a 19,000. Además, se está preparando un programa de recuperación y nivelación continua que arrancará el 3 de enero para realizar ajustes en matemáticas, física y química.

Aseguró que este año se nombraron a más de 3,107 docentes adicionales, de lo que se tenía programado en Organización Escolar. Destacó que posiblemente habrá un 10% de las escuelas con saturación de matrícula, sobre todo en Panamá Oeste, donde no solo hubo migración del sector particular al oficial, sino por migración de la propia población por los temas económicos generados durante la pandemia.

Gorday de Villalobos aclaró que, aunque habrá este 10% de escuelas con sobre matrícula, no será una constante, por lo que reiteró a la población tener confianza en el retorno seguro.

Reiteró que no es obligatorio que los niños se vacunen, además no se ha determinado la política de vacunación para niños mayores de 5 años. No descartó que algunos centros escolares sigan siendo centros de vacunación.

Aseveró que las escuelas tienen que tener un plan de riesgo, no solo para eventos naturales, sino para actuar de manera eficiente si se llega a dar un clúster de contagios, y eso aplica para los busitos colegiales. Afirmó que este año no se ha registrado ningún clúster en los planteles.

Sobre el uso de uniformes y útiles escolares, la ministra dijo que quienes no tienen los recursos pueden enviar a sus hijos en civil y se realizará la vigilancia para verificar la situación de la familia. Sin embargo, destacó que el último pago de la beca Pase U se realizará antes de culminar diciembre y en marzo se realizará el primer pago según la matrícula.

En cuanto a las graduaciones, señaló que esto fue algo que se dejó a conciencia de los padres de familia, no se está exigiendo nada, pero existen escuelas que quieren cobrar hasta 40.00 dólares. Indicó que hay escuelas en las que están mediando porque no logran ponerse de acuerdo.

Con información de Kayra Saldaña