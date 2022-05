El Metro de Panamá amplía su horario para atender la demanda a partir del lunes 23 de mayo

A partir del próximo lunes 23 de mayo, debido a la reestructuración en el sistema de transporte público de Transporte Masivo de Panamá, S.A. (Mi Bus) y de manera temporal, el Metro de Panamá empezará a funcionar desde la 4:30 a.m. hasta las 11:00 p.m., en todas las estaciones de las líneas 1 y 2.

El horario mencionado será de lunes a viernes, mientras que, para el fin de semana y días feriados, el servicio no sufrirá cambios; es decir, los sábados desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y los domingos y feriados desde las 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Los colaboradores y contratistas del Metro de Panamá, harán todos los ajustes requeridos en la operación y mantenimiento para extender media hora el servicio en el sistema Metro.

Estos cambios, brindarán un mayor beneficio a todos los usuarios del Metro, respaldando la movilidad en el área metropolitana, en coordinación con Mi Bus y su reestructuración de rutas troncales por complementarias.