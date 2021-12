Por Yohany Guevara



Hay historias en las que el sueño de traer vida a este mundo pareciera alejarse. y lo que para muchos es un avance de la ciencia, para muchas madres en un verdadero milagro.

Por mucho tiempo soñé escuchar que me llamarán mama...... mamá, mamá... para Mirelys de Calcagno, escuchar ese llamado es un sueño que hoy puede disfrutar, pero el camino recorrido fue doloroso. tres intentos…tres perdidas en tres años. pero el reto mas grande vino con el diagnóstico.

Y es que tras muchos estudios, su ginecóloga le comunicó que sufre de trombofilia y síndrome antifosfolipido, un padecimiento que impide al feto su pleno desarrollo. ante esta realidad.

Mirelys se tuvo llenar de valor. un tratamiento desgastante que incluyo más de 800 inyecciones en su vientre.., medicamentos. todo para concebir a quienes hoy son el amor de su vida Gian Franco de cuatro años y Gía Marie, de dos.

"Era estresante para mi, doloroso inyectarme en la barriga, tenía sangrados. Fue muy duro, mucho dolor, moretones", aseveró.

Son distintos padecimientos los que pueden generar problemas en el embarazo, en Panamá por ejemplo se estima que la infertilidad afecta a 1 de cada 6 parejas...pero la ciencia ha avanzado a pasos agigantados para lograr cumplir el sueño de muchas mujeres.

Mario Vega de Panamá Fertility, dijo que el tratamiento más buscado es el de fecundación invitro, el cual puede tener un costo aproximado de $4,900. "En promedio a nivel mundial, las mujeres requieren de dos tratamientos para logar el embarazo", aseguró.

Es que más allá del deseo de ser madre , el costo de los tratamientos, resulta casi inalcanzable.

De acuerdo con Mireylis, con au primer embarazo trataron de conseguir las inyecciones en la Caja de Seguro Social, pero nos fue imposible. "Cada cajeta sale entre $50 y $60 , vienen con 2 dosis- y necesitaba 2 al día", relató.

"Mi nombre es Johana Roble, estoy en busca de quedar embarazada desde que tenía 30 años", dijo a TVN Noticias una deseosa futura madre, la cual presenta una baja reserva óvarica,

Según contó, el camino de los tratamientos lo comenzó a experimentar hace 3 años, pero el padecimiento que mantiene le dificulta quedar embarazada.

"Quedamos en shock cuando salí de la consulta, con un dolor increíble, no quería hablar con nadie, me tocó sentirme rechazada por las personas que comentan... hay ella todavía no tiene hijos"

En su caso, ha visto cómo sus ahorros se esfuman, más no así sus ilusiones.

"Asumo que entre doctores, exámenes, citas, controles y medicamentos que he gastado entre $12 mil a $13 mil. Llega un punto en el que la vida te estremece y te hace decir: No, para Dios no hay nada imposible. Así que yo me mantengo fuerte, y hoy estoy hablando de este tema, porque antes ni lo podía hablar. Tengo la esperanza de que el otro 8 de diciembre tendré un hijo", puntualizó.

En este día de las madres felicidades a quienes han logrado cumplir su sueño, y a ti que aún luchas, no te des por vencida.