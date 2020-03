Ministra de Salud: 'hay diputados que estuvieron en España y China y no guardaron la cuarentena'

El señalamiento de Turner fue contra varios diputados que en los últimos meses viajaron a destinos como España, China y Corea del Sur y no cumplieron con la cuarentena debida.

Ante esta postura de algunos diputados, cuyos nombres no se revelaron, Turner destacó que “ eso no es responsable. No es responsable, porque el vecino de al lado puede tener 65 años, puede ser diabético, puede ser hipertenso y lo puede estar llevando a una complicación de coronavirus”.

"Tengo conocimiento de un par de diputados que tuvieron en España y que estuvieron en China y Corea, y no guardaron la cuarentena", detalló la titular del Ministerio de Salud (@minsapma), Rosario Turner (@rosarioetm) en la @Asambleapa#COVID19#NoticiasTVNpic.twitter.com/AbvEpBxNux — TVN Noticias (@tvnnoticias) March 16, 2020

“ Cada uno de nosotros tienen que ser responsable de nuestra salud individual, pero también de nuestros colaboradores. Ustedes mismos se conocen y si alguien no cumplió entonces tenemos varios miles de casos que andan circulando (…) Porque cualquier aquí puede ser asintomático no es necesario tener tos o fiebre y no es porque el Minsa no cerró el aeropuerto y el Canal de Panamá, que vamos a tener miles de casos”, señaló la Ministra de Salud.

La ministra Turner, acompañada de un grupo de expertos en materia de salud, explicó a los diputados los antecedentes de la llegada del virus al país y la forma en que se está tratando el estado de emergencia, a fin de garantizar la salud de la mayoría.

Durante el último informe, presentado el pasado domingo 15 de marzo, las autoridades de salud señalaron que en el país hay 55 casos de COVID-19. Hasta la fecha solo se conoce de un solo fallecido.

Las autoridades se mantienen haciendo un llamado constante a la población para que tomen las medidas de precaución y de esta forma evitar más contagios en el país.