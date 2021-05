Muro cae sobre casa en Cerro Silvestre, los afectados son adultos mayores

Un muro calló sobre una residencia en Cerro Silvestre de Arraiján, luego de la fuerte lluvias registrada en la provincia de Panamá Oeste.

Los afectados, que solo escucharon un fuerte estruendo, son adultos mayores discapacitados que solicitan apoyo a las autoridades para evitar que la situación empeore con las próximas lluvias.

Miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), llegaron al lugar para realizar las inspecciones correspondientes y verificar si las personas deben ser desalojadas o no.

Gloria Barría, una de las afectadas dijo que no se dio cuenta cuando el muro colapsó y tampoco sabía que estaba tan débil y se fuera a caer, ya que anteriormente han caído fuertes lluvias.

Mientras que Carmen Alcantara, dijo que “el susto fue muy grande y no hallaba para dónde coger, miré atrás y vi que la paren venía para encima mío, porque quedó recostada al cuarto donde duermo. Gracias a Dios no me paso nada”.

Se registraron caídas de árboles y deslizamientos en comunidades como Bique, Las Lajas, Loma Bonita, La 2000 y la 7 de Septiembre, piden el apoyo de las autoridades.

Con información de Ney Castillo.