Vacunación contra la Covid-19 Naciones Unidas y el Despacho de la Primera Dama lanzan campaña de vacunación en Panamá

Las Naciones Unidas en Panamá y el Despacho de la Primera Dama de la República, presentaron la campaña global de vacunación de la ONU “Solo Juntos” que busca promover la inmunización voluntaria contra la COVID-19.

Bajo el liderazgo de l a Coordinadora Residente de la ONU, Cristian Munduate y la Primera Dama Yazmín Colón de Cortizo, la campaña tiene como principal objetivo hacer un llamado de atención a diversos actores: sector público y privado, sociedad civil y a la población en general sobre la importancia de la vacunación para superar la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia.

“Sabemos que las vacunas, a lo largo de la historia, han probado su gran importancia para prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Junto a mi equipo, me he comprometido a apoyar la Estrategia Continua de Vacunación del Gobierno Nacional, trabajando de forma directa en los Centros de Vacunación Exprés instalados a nivel nacional porque no cabe duda que las vacunas salvan vidas”, dijo Yazmín Colón de Cortizo, Primera Dama de la República.

A través de esta alianza con las Naciones Unidas en Panamá, queremos recordarles a los panameños que, si trabajamos unidos, todos juntos, podremos vencer el virus y de esa manera podremos sacar adelante a nuestro país,”, agregó.

Cristian Munduate, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Panamá, reconoció y agradeció los esfuerzos de vacunación que realiza el Gobierno Nacional para llegar a todos los ciudadanos, sin importar donde se encuentren y aprovechó para invitar a todas las personas en Panamá a que se vacunen para protegerse a sí mismos y a sus familiares de la COVID-19.

De acuerdo con Munduate, “la pandemia nos ha obligado a dejar de hacer muchas cosas que amamos como reunirnos con familiares, convivir con nuestros amigos, entre otros y las vacunas contra la COVID-19 evitan que más personas pierdan la vida, reducen la posibilidad que surjan nuevas variantes, contribuyen a reactivar la económica y sobre todo a superar esta pandemia".