Organizaciones abogan por la creación de más puentes y pasos para fauna

El director de la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños (FCPP), Pedro Méndez, calcula que por semana al menos 5 animales mueren atropellados en carreteras o autopistas en el país.

Los pasos de fauna son estructuras que permiten a los animales cruzar barreras hechas por los humanos, como carreteras, ferrocarriles, canales, líneas de poder eléctrico y ductos.

“Estos pasos funcionan de acuerdo a la arquitectura que va a utilizar el ser humano con el bosque. Si por ejemplo se quiere utilizar para carretera secundaria, o principal, se debe tomar en cuenta que allí habitan animales y considerar que están allí primero y hay que respetarlos”, detalló Pedro Méndez, director de FCPP.

“Panamá está en desarrollo, tenemos que tener en cuenta en estas nuevas infraestructuras estos corredores de fauna. Es importante entender y tener mayor conocimiento sobre la biodiversidad y los ecosistemas, entender el comportamiento de la fauna”, enfatizó Vania Gómez, directora de Proyectos Ancón.

Los pasos de fauna pueden incluir túneles, viaductos y puentes. En Panamá hay muy pocos.

“Panamericana ha logrado colocar algunos pasos arriba, tres en Chiriquí he contado, en Parita he contado 3-4 puentes y como 3 en el Parque Metropolitano. Pero algunos no son funcionales, les falta lógica en la construcción y sirven más de adorno”, acotó Méndez.

En países como Holanda, se han construido alrededor de unos 600 puentes para ayudar a los animales a cruzar las rutas. Su costo podría superar los 10 mil dólares dependiendo del tipo de estructura que vaya acorde a lo establecido en el estudio de impacto ambiental.