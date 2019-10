Los pacientes de emergencia que se dirijan a recibir atención en las instalaciones de la Caja de Seguro Social, serán atendidos incluso si no cuentan con una ficha de la CSS.

Así lo aseguró el director de la institución Enrique Lau Cortés. “Si vienen con un paro cardíaco o si se encuentran en riesgo de perder la vida, como cuestión de humanidad, los pacientes serán atendidos”, dijo Cortés.

El jefe de la CSS explicó que la medida surge, tras el registro de varios casos a nivel nacional, específicamente de niños, que han tenido un desenlace no adecuado, por el hecho que no recibieron una atención a tiempo, debido a que se estaba verificando si tenían o no derecho a la atención.

“Esto no puede ser, ningún niño que llegue al cuarto de urgencias de la CSS puede irse sin ser atendido, particularmente los menores de dos años, que lleguen con síntomas de fiebre, porque pueden complicarse con una convulsión”, recalcó.

Durante la pasada administración, se había anunciado la implementación de la medida, en las unidades de salud de la CSS y el Minsa, pero nunca rindió efecto.

Con información de Xenia de León.