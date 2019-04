Los estudiantes de la Escuela República de Bolivia, en Colón, no pueden dar clases debido a falta de mobiliario. Por ello, padres de familia cerraron la vía principal que conduce al colegio este lunes 22 de abril.

Faltan sillas para estudiantes y maestros, así cómo aires acondicionados para los salones donde hace demasiado calor para estudiar. Los padres de familia temen que los jóvenes pierdan el primer trimestre del año escolar.

La escuela ha sido asignada como centro de votación para las elecciones del 5 de mayo, pero los manifestantes advierten que no permitirán que se use para las elecciones si no les dan respuesta a las necesidades de los estudiantes antes.

Con información de Rolando Espinoza