Panamá es el quinto país con mayor percepción de corrupción en América Latina

"Hay un aumento en la percepción de la corrupción en los últimos 12 meses en América Latina en general, y en Panamá en particular, pues más del 56 % de la población (panameña) considera que ha crecido la percepción de la corrupción", dijo este lunes a Efe el presidente del capitulo panameño de Transparencia Internacional (TI), Carlos Barsallo.En marco de la presentación mundial de la décima edición del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y Caribe 2019, Barsallo señaló en la capital panameña que la sensación de corrupción en Panamá se ubicó en 56 % en el 2019, por encima del 52 % del muestreo anterior publicado en 2017."Panamá comparativamente con el 2017 ha bajado en la posición (del ranking) que estaba. Ese año la primera posición lo tenía México, después venía República Dominicana, y Panamá estaba empatando en un tercer lugar con Venezuela", comentó Barsallo.Pero aunque ha aumentado la percepción de la corrupción entre los ciudadanos panameños, el estudio demuestra que ha bajado el porcentaje de personas que admite haber pagado el soborno.El llamado índice general de soborno se ubicó en el 18 % en la medición difundida este lunes frente al 38 % de 2017.Sergio García, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), dijo a Efe que la discrepancia entre la percepción de corrupción y el índice general de soborno se puede deber a "un temor por parte de la sociedad a que eso sea utilizado en su contra".Pero también "la gente suele creer que hay más corrupción de la que de verdad hay", admitió politólogo del CIEPS.Una de las novedades del barómetro es la inclusión de la extorsión por favores sexuales para acceder a servicios públicos, denominado "sextorsión". En el país centroamericano, el 61 % cree que este fenómeno sucede con frecuencia, pero solo 14 % puede constatar que ha tenido esta experiencia o conoce a alguien que ha pasado por ello.El capitulo panameño de TI indicó que los panameños tienen una "alta tolerancia al pago de sobornos, ya que el 90 % de los encuestados contestaron que pagar una coima a un policía en la calle para evitar una multa era aceptable", señala la organización.Pese a lo anterior, el 80 % de los encuestados cree que la "gente común" puede ayudar en la lucha por abolir este mal social.El 79 % de los panameños piensa que el Gobierno no está actuando como debe en la lucha contra la corrupción, y el 69 % desconfía del órgano Legislativo, 63 % del Ejecutivo y 49 % del Judicial.En este "juego" de la corrupción, como lo califica el politólogo García, entran varios factores, pero uno de los más relevantes es la desconfianza política."Si tú no crees que las instituciones funcionan, es más probable que tomes un camino o atajo que es informal, y este puede ser ilegal", concluyó García.