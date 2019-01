‘Sientan que tienen una misión y enamórense’: las motivadoras frases de Francisco en la JMJ

El Papa motivó a los presentes, en especial a los jóvenes a luchar contra la “ficción” de la alegría, a no quedarse en el “mientras tanto” y a no dejarse envolver por los futuros empaquetados, que son fabricados para adormecerlos y “que no se cuestionen, ni cuestionen”.

Una homilía, dentro de la misa de envío, cargada de un mensaje motivacional para que la experiencia de la JMJ Panamá 2019, llegue más allá de las fronteras panameñas y produzca frutos.

A continuación, un resumen de las principales frases del papa Francisco:

“Nos gusta decir: ustedes jóvenes son el futuro, no, ustedes son el ahora de Dios”

“Querer domesticar la palabra de Dios es tentación de todos los días”

“Jesús revela el ahora de Dios que sale a nuestro encuentro para convocarnos tambié́n a tomar parte en su ahora de «llevar la Buena Noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor» (cf. Lc 4,18-19)”.

“Es el ahora de Dios que con Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia que no espera situaciones ideales o perfectas para su manifestación, ni acepta excusas para su realización”.

“Él es el tiempo de Dios que hace justa y oportuna cada situación y espacio. En Jesús se inicia y se hace vida el futuro prometido”.

“También a nosotros nos puede pasar lo mismo. No siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto y cotidiano, tan cercano y real, y menos aún que se haga tan presente y actúe a través de alguien conocido como puede ser un vecino, un amigo, un familiar”.

“No son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia: lindo, bueno, generoso pero distante y que no incomode”.

“Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el turno de su hora. Y en el “mientras tanto” de esa hora, les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias, bien armado y garantizado con todo bien asegurado.

“Es la ‘ficción’ de alegría. Así los “tranquilizamos” y adormecemos para que no hagan ruido, para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni cuestionen; y en ese “mientras tanto” sus sueños pierden vuelo, comienzan a dormirse y se vuelven “ensoñamientos” rastreros, pequeños y tristes”.

“Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro sino el ahora de Dios. Él los convoca y los llama en sus comunidades y ciudades a ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie y junto a ellos tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los soño”́.

“Para Jesús no hay un “mientras tanto” sino amor de misericordia que quiere anidar y conquistar el corazón”.

“Es amor concreto, cercano, real; es alegría festiva que nace al optar y participar en la pesca milagrosa de la esperanza y la caridad, la solidaridad y la fraternidad frente a tanta mirada paralizada y paralizante por los miedos y la exclusión, la especulación y la manipulación”.

"Hermanos: El Señor y su misión no son un “mientras tanto” en nuestra vida, algo pasajero, ¡son nuestra vida!