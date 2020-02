Las declaraciones de un pastor evangélico sobre Carnavales que generaron reacciones

Un líder evangélico arremete contra los carnavales y llama “irresponsables” a las autoridades por no suspender esta fiesta ante los riesgos de contagios.

“ Si hubiera responsabilidad, los carnavales se suspendieran. ¿Qué están esperando, que la gente se contagie y llene los hospitales?”, exclamó el pasto, Edwin Álvarez.

El controversial video que circula en redes sociales del pastor en medio de una prédica, ha generado reacciones a favor y en contra de los carnavales.

Para el pastor, la festividad no solo pone en riesgo a la población de contagios, también lleva al ser humano a la perdición.

“ ¡¡Suspendan esos Carnavales!! ¡¡Antes que el juicio de Dios les caiga!! ¡¡Abajo el pecado, abajo el licor, abajo la inmoralidad, abajo la perdición!!”, añadió Álvarez.

Las autoridades sanitarias en el país han dicho que por el momento no hay circulación del Covid19 o nuevo coronavirus, por lo que no hay necesidad de cancelar los carnavales. Lo que sí han recomendado son medidas de prevención ante varias enfermedades.

“ Cuestionan por qué el Ministerio de Salud no tomó la decisión de cancelar los Carnavales. Panamá no es un país afectado por el coronavirus en estos momentos. Por lo tanto, no hay sustento científico para nosotros clausurar alguna actividad masiva”, justificó Lourdes Moreno, epidemióloga del Ministerio de Salud.

La Iglesia Católica pidió cordura en los carnavales. Monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado a respetar la dignidad humana y que en cuatro días las personas no dañen lo que han logrado en todo un año.

“ Me llama la atención personas que viven durante un año con una pulcritud tremenda y en cuatro días pierden todo. ¡No! Aprendamos de verdad a divertirnos y no perder nuestra dignidad humana. En la vida todos los excesos son malos”, comentó Ulloa.

Una hidratación adecuada, el uso del protector solar, preservativos, la limpieza de las casas y cuidarse de las intoxicaciones alimentarias son parte de las recomendaciones que ha brindado el Ministerio de Salud.