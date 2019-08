Patronato de Panamá Viejo asegura que no hubo error en la imagen de las monedas

El Patronato de Panamá Viejo emitió un comunicado de prensa en el que señala que no cometió error en la utilización de la imagen de Pedro Arias de Ávila, para acuñar monedas de 50 centésimos, en conmemoración de los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá.

Tras informaciones surgidas de un error, el Patronato de Panamá Viejo aclaró que en lo concerniente a la moneda con la figura de Pedro Arias de Ávila, se utilizó el mismo procedimiento establecido en la ley 73 de 2009, a través de la que se autorizó la acuñación de 10 monedas de 50 centésimos, a la que se le anexó el diseño correspondiente a cada una de ellas.

La colección de las monedas cierra con el reconocimiento al fundador de la ciudad, Pedro Arias De Ávila. Para esto se utilizó el mismo procedimiento de representar al conquistador español a través de una de las imágenes institucionalizadas que están en el imaginario del panameño.

Por tanto, precisa el comunicado, al no existir un dogma pictórico de ciertas personalidades, consideramos que no es un error utilizar una imagen que ya ha circulado en libros de texto oficiales de Panamá, para representar a Pedro Arias de Ávila, sobre todo cuando durante su larga vida no se hicieron esculturas, retratos ni pinturas de él.