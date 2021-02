Plan masivo de vacunación contra la COVID-19 empezará en San Miguelito

Por Elizabeth González (Periodista)



Hay preparativos en el distrito de San Miguelito, donde las autoridades de salud comenzarán su plan masivo de vacunación contra el coronavirus. Este martes tendrán una reunión con autoridades locales.

El alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, dijo a TVN Noticias que está listo para reunirse este martes en Consejo Municipal, con las autoridades de salud, para tratar uno de los temas más esperados: el plan de vacunación en el distrito especial de San Miguelito.

“Llegó lo que todos esperábamos, la vacuna tenemos que verla con objetividad, con un alto sentido de Patria, y lo más importante, que todos nos organicemos. En el día de mañana (martes) va a haber una presentación formal de todo el equipo de coordinación liderizado por el ministro Sucre, aquí en el Consejo Municipal”, detalló el alcalde Valdés Carrasquilla.

Dicho por las autoridades, 19 escuelas del distrito serán utilizadas como centros de vacunación en San Miguelito, en donde se recibirán primero a los adultos mayores de 60 años, por lo cual es importante que la población se informe y ayude a inscribir a sus familiares en el formulario de vacunas, en la página de Panamá Solidario.

“Necesitamos que llenen el formulario porque estamos utilizando la base de datos del Tribunal Electoral. Como estamos utilizando la base de datos del Tribunal Electoral sabemos que hay gente que vive en San Miguelito, pero que votan en otras partes, entonces no van a ser metidos en las listas. Necesitamos que todo el que viva en San Miguelito llene el formulario para poder meterlos en el padrón. Si no, van a quedar fuera del padrón y van a tener que vacunarse en el lugar en que votan”, instó la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz.

Al respecto, Juan Barsallo, representante del corregimiento de Mateo Iturralde, pidió a los familiares de adultos mayores que no dominan el manejo de la tecnología, a que inscriban a sus parientes.

“Para que no pase cuando llegue el día de la vacunación, que no estén en los listados y dentro de las plataformas. Es una de las preocupaciones que tenemos. El MINSA debe estar preparado para este tema porque hay adultos mayores que no manejan la tecnología”, advirtió el representante.

A los interesados inscritos se les notificará por chat, correo o llamada cuál será su centro de vacunación, el día y la hora. TVN Noticias recorrió el centro de vacunación del corregimiento de Mateo Iturralde, en la Escuela República de Colombia, donde se espera que se vacunen más de 3 mil personas.