Las fotos que circularon en redes sociales mostraban a una menor indígena durmiendo en el piso o sentada en una silla, en la institución que supuestamente debe proteger sus derechos.

La Senniaf dijo que abrirá una investigación interna para encontrar a los responsables de que una menor en riesgo social fuese tratada de esa manera en sus propias instalaciones en Changuinola.

“Es una práctica que no es la apropiada, no es la institucional, no es la que promovemos en esta gestión de gobierno. Es parte de las prioridades de nosotros fortalecer el equipo para profesionalizar la atención de los niños y adolescentes y evitar esta medida. No es una medida que adopta esta institución, y no es una medida que compartimos. Estamos tomando los correctivos necesarios”, aseguró Sara Rodríguez, directora de la Senniaf.

La investigación será realizada por una comisión técnica con el objetivo de tomar los correctivos necesarios y aplicar medidas administrativas a los responsables de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de la entidad.

La exdirectora de la Senniaf, Yazmín Cárdenas, también reprochó esta situación y expresó que los niños deben ser la prioridad y merecen toda la atención porque son vulnerables.

“Lo más importante es que la institución creada para proteger a los niños y adolescentes se oriente y enfoque en los niños que viven en pobreza multidimensional, protegerlos en lugar de estar recriminando administraciones anteriores”, señaló Cárdenas.

En un comunicado de la Senniaf se detalla que se investiga la responsabilidad en la toma de fotos y publicación de las fotografías en las redes sociales, ya que esto también es una vulneración de los derechos de la niñez.