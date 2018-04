La 'miss' gnobe que encendió la polémica en redes sociales

Se trata de Rosa Iveth Montezuma Montero, nacida y criada en la comunidad de Alto Caballero, Tolé de la comarca Ngabe Buglé. Su propio lugar de nacimiento ha sido puesto en duda.

“Ella vive en la comarca, viaja todos los viernes cuando termina los ensayos de Señorita Panamá. Viaja toda la noche para llegar de la comarca y llegar a las 7 de la mañana en la universidad”, compartió César Anel Rodríguez, director del concurso.

La concursante ha sido víctima de campañas falsas durante todo el fin de semana. Le cambiaron el apellido y hasta le falsificaron su identidad haciéndola pasar por una venezolana. Hay quienes señalan que los comentarios negativos reflejan discriminación, menosprecio y racismo contra los indígenas.

“Cuestionar si es verdaderamente indígena o no en relación a su belleza es preocupante porque manifiesta racismo. Parecen no aceptar que una mujer tan linda pueda ser indígena. Los concursos de belleza tienen ahora una búsqueda de diversidad, de romper paradigmas eurocentristas y de supremacía de raza”, denunció la antropóloga, Ana Elena Porras.

“El Señorita Panamá no hace distingos, no voy a negar la oportunidad porque no parecen de un sitio u otro. Eso es ser racista. Queremos promover todo lo que nos une como panameños”, enfatizó Rodríguez.

Aunque los organizadores del certamen de belleza aseguran que las acciones malintencionadas contra una de sus concursantes no les han afectado, informaron que esta semana Rosa Montezuma daría declaraciones sobre su nacionalidad con pruebas desde el Tribunal Electoral.