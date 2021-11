La tarde de este jueves se conoció que el abogado Mike Vanegas en representación de Pandeportes estará presentando una denuncia penal contra Mayer Mizrachi este viernes 19 de noviembre, luego que el mismo se llevara una silla del estadio Rommel Fernández.

De acuerdo a Vanegas la denuncia la presentarán ante el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo.

Mizrachi colgó un video en sus redes sociales donde se muestra con la silla del estadio al momento de culminar el encuentro entre las selecciones de Panamá y El Salvador el pasado 16 de noviembre.

"El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) no puede dejar de actuar y por lo tanto presentará una denuncia penal frente al acto delictivo cometido por el ciudadano Mayer Mizrachi (...) Es un deber y una responsabilidad actuar con diligencia y así lo haremos", señaló Vanegas en un video colgado en las redes sociales.

Mizrachi reaccionó en su cuenta de Twitter y calificó de "correcta la acción de Pandeportes".

" La acción de Pandeportes es la correcta. Por más que me haya llevado una silla para repararla, es un delito y yo me atiendo a las consecuencias. Me mensaje fue transmitido, aunque no surtirá ningún efecto", destacó Mayer Mizrachi.