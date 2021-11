Luego de algunas sanciones que se han interpuesto por el no cumplimiento de las medidas de bioseguridad en eventos masivos, y amenazas de personas no vacunadas contra comerciantes, por no permitirles ingresar a los locales, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá está solicitando que se establezcan reglas claras para la aplicación de medidas.