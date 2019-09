Hay reacciones de apoyo al presidente Laurentino Cortizo, luego que recientemente informara que la construcción del tren chino no es un proyecto previsto por la actual administración.

Todo indica que quedará en el pasado, al menos por ahora, aquel estudio de factibilidad donado por el gobierno de la República Popular de China. Ya no es sólo Cortizo el que muestra poco interés por el desarrollo de la obra que pretendía conectar a la ciudad capital con Chiriquí.

“No le hemos dedicado ni un minuto a ese tema”, declaró Cortizo.

Lo dicho por el mandatario es una decisión acertada, según el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gustavo Bernal.

“Ese proyecto no tiene un precio específico, no hay un sustento. No nos podemos endeudar los panameños con un proyecto que impacte directamente en el devenir de las próximas generaciones”, advirtió Bernal.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede,) Mercedes Eleta De Brenes, coincide en que no hay una sustentación del proyecto.

“Nunca tuvimos muy claro el tren chino. Creo que es importante que se evalúe su conveniencia, se haga un estudio a profundidad de si conviene, si no conviene, si económicamente es viable, si atiende necesidades puntuales del país. El país tiene muchísimos requerimientos y posiblemente el tren no sea la prioridad”, señaló Eleta De Brenes.

El tren chino, impulsado por el pasado gobierno, supuestamente tendría un costo de pasaje de 50 balboas y se tenía previsto que iniciara operaciones con 11 mil pasajeros.