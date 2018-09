Programa de Invalidez, Vejez y Muerte es 'financieramente insostenible'

En principio, el sistema financiero de beneficio definido, fue concebido para que los cotizantes apoyaran a quienes ya debían retirarse de la vida laboral. Sin embargo, la realidad es que a nivel mundial cada vez las parejas deciden tener menos hijos, por lo tanto hay menos jóvenes cotizando y la esperanza de vida es mayor.

Ante esta realidad, Basile considera que aumentar la edad dentro del programa IVM es ineludible, pero es un tema que nadie quiere tocar. “Todos lo evaden, pero es imposible que usted siga manteniendo el sistema de pensiones si no toca las edades”.

“Financieramente es insostenible, esto funcionó en el siglo XIX, pero en el siglo XXI no funciona, no hay país en el planeta tierra que tenga sistema de beneficios definido que no esté enfrentando estos problemas”, enfatizó Basile.

El docente universitario aseguró que el problema es “grande” y aunque los sistemas son definidos y mixtos, ambos son solidarios. El problema radica en que hay 600 mil personas jubiladas y él último fallecerá entre 2064 y 2065, manifestó Basile.

Esta compleja situación, lleva a que se tengan que hacer revisiones a la normativa para buscar una solución a mediano y largo plazo para el programa de IVM.