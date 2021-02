Protestan por falta de agua potable en comunidad de Atalaya

Residentes de la comunidad de Villa Marina en San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, cerraron el paso por la vía Panamericana este jueves 4 de febrero, para exigir la normalización del servicio de agua potable.

Explicaron que las pocas horas que les llega es en la madrugada y es tan solo “ un chorrito que no sirve para nada”.

“ No hay agua para bañarse, no hay agua para comer, para nada… queremos una solución ya, no mañana, ahora”, dijo Janeth Casas una de las tantas personas afectadas.

Dicen que hay hogares donde viven personas con discapacidad que la pasan mal sin el servicio.

El director regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), explicó que la comunidad de Villa Marina, está ubicada en un punto alto y las líneas no tienen la capacidad, por lo que van a hacer un análisis de los lugares en los que van racionalizar el agua.

No es la primera vez que los residentes de esa zona salen a protestar por la falta de servicio.