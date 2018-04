La medida busca reglamentar las clínicas o establecimientos de salud públicos o privados que realicen procedimientos médicos de cirugías plástica, estética y reconstructiva.

En los últimos años, un número significativo de personas resultaron afectadas por procedimientos invasivos en manos de personal no idóneo. Algunas perdieron la vida.

“Se está jugando con la vida del ser humano. Ya se han cobrado vidas humanos. No podemos seguir permitiendo que extranjeros y nacionales se presten para este tipo de actividades”, manifestó el diputado José Luis Castillo.

El proyecto ha generado cierta controversia y algunos artículos modificados han provocado el rechazo entre especialistas. El diputado Crispiano Adames propone ampliar la discusión durante el Segundo Debate.

“La medicina estética no existe como especialidad. Es un reforzamiento de conocimiento. Debemos regularlo, no podemos dispensar idoneidades a través del Consejo Técnico. Eso iría en contra de los profesionales que estudian tanto tiempo y obtienen la idoneidad a través de esos esfuerzos y no de una maestría simple”, afirmó Adames.

“Podría producirse una certificación para los médicos generales y otros que quisiesen abordar el tema de la estética y que pudieran hacerlo dentro del rango de no intervención, mediana intervención e intervención profunda, que sería únicamente para los cirujanos plásticos”, acotó el diputado.

En las últimas semanas, el Ministerio de Salud, realizó allanamientos en residencias y apartamentos donde se realizaban procedimientos estéticos de forma ilegal.