Juan Diego Vásquez Vásquez sobre Proyecto de Ley de Pineda: 'Es nefasto, tiene serias falencias y es preocupante'

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez hizo un balance de las primeras semanas del inicio del funcionamiento del nuevo periodo legislativo y la actuación o labor de los diputados.

Vásquez dijo en el programa Radial Mesa de Periodistas, que si bien es cierto estas semanas no han sido tan movidas, han logrado avanzar en temas como el conflicto de interés, donde se han tenido dos reuniones y se tiene todas las instancias del gobierno para poder avanzar.

Agregó que la semana pasada la Comisión de Credenciales creó una subcomisión que "puso fecha de cumpleaños", para el análisis del reglamento interno que podría ser el 11 de agosto a más tardar.

Adelantó que durante la primera reunión de la subcomisión se decidió que, para el próximo martes 3 de agosto, a las 2:00 p.m. realizar una consulta pública en la Asamblea Nacional, para que todas aquellas personas que deseen participar y decir qué hacer con el reglamento "qué meter, qué sacar", puedan hacerlo.

Sobre el tema de la reactivación económica, Vásquez sostuvo que ya se hizo una convocatoria o citación al Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que deberá comparecer el segundo o tercer martes de agosto.

Según Vásquez otras autoridades han citadas para comparecer durante las primeras semanas de agosto, entre estos el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), Armando Fuentes con quien estarán tratado temas de afectaciones por energía eléctrica, internet entre otros.

Firmas en apoyo a los hijos de Martinelli e iniciativa de Pineda

En tanto, el diputado también se refirió a la carta firmada por algunos diputados en apoyo a los hijos del expresidente, Ricardo Martinelli y a la iniciativa del diputado Raúl Pineda, que busca eliminar las penas accesorias, en todos los delitos menos en contra de la administración pública.

Indicó que el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames tiene clara la línea a seguir, que tiene que ser lo que la ley y la Constitución establece, "en la carta no podemos actuar, porque son intereses particulares en los que la Asamblea no debe inmiscuirse, porque son o muy particulares o judiciales o de asuntos exteriores y no tiene rectoría en el tema".

En cuanto al tema de iniciativa de Pineda, "este tiene serias falencias y es preocupante", sin embargo, se trabajará para que lo que supuestamente quiere el proponente, pueda garantizarse sin que signifique un retroceso en la justicia penal, ni la búsqueda de un beneficio o de nuevas condiciones para personas que ya están en procesos.

De acuerdo con Vásquez, en una conversación que sostuvo con Pineda, este le indicó que el interés que tiene con este proyecto, al parecer no está bien contenido en la parte dispositiva del proyecto, pero está dispuesto a sentarse y modificarlo.

"Vuelvo y repito que el contenido hoy del proyecto es nefasto y preocupante, no estoy de acuerdo en que lo necesario sea modificar la pena accesoria, lo que creo interesante entrar a ver, ya que está interesado en la resocialización de los privados de libertad, es cómo manejamos la conmutación de algunas penas por el estudio o trabajo de las personas privadas de libertad y tomando en cuenta otras circunstancias", recalcó.

Agregó que no cree que sea en la vía de modificar el título y capítulo, que habla sobre penas accesorias primer título del Código Penal.