¿Quiere casarse por lo civil en medio de la pandemia? Esto es lo que debe hacer en Panamá

En Panamá quienes desean casarse por lo civil, pueden hacerlo a través de las notarías, ya que los matrimonios que celebraba el Tribunal Electoral están suspendidos por el agravamiento de la pandemia.

Anayansi Jované, quien es notaria tercera del circuito de Panamá, contó a TVN Noticias que antes de que se endurecieran las restricciones, en estos meses que van de pandemia, las notarías habían realizado algunas bodas civiles en residencias.

Esto, con la limitación presencial de 5 personas (los futuros esposos, 2 testigos y un familiar). “ En lo personal recomendé a las parejas que atendí, la opción de utilizar la herramienta Zoom, para que sus demás allegados pudiesen inmortalizar el momento, aunque sea a distancia”, relató.

Agregó que, en estas diligencias notariales, que celebró prohibía, con antelación, la presencia de fotógrafos o camarógrafos, como una medida de prevención propia, para no exponerse ni exponer a los novios al contagio del virus. “ Si las personas no quieren cumplir con lo que establezco, simplemente no realizo el matrimonio, Este es un tema de salud muy serio”, recalcó la notaria.

Aseveró que, debido a las medidas impuestas a sus clientes, para su propia seguridad, algunas parejas decidieron no proceder con el acto matrimonial.

No obstante, actualmente y por el aumento de casos de la COVID-19 en el país, esta opción ha sido suspendida por órdenes del Ministerio de Salud, desde esta semana.

De ahora en adelante y hasta nuevo aviso, las bodas por notaría solo pueden efectuarse en los recintos notariales, únicamente con la presencia de los contrayentes y sus 2 testigos.

Por las medidas de bioseguridad, en las notarías se han reducido las bodas al punto de que solo se está celebrando una por semana. Antes se hacían hasta 3 o más al día.

Al respecto de las restricciones de movilidad de hombres y mujeres vigentes en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, Jované mencionó que luego del desarrollo del evento civil, tanto a los esposos como a sus testigos, se les da una notificación para que justifiquen ante las autoridades su presencia en la calle.

Requisitos

Para la ceremonia matrimonial por la vía civil, los futuros esposos deben presentar toda la documentación 5 días después de que se hayan presentado al recinto notarial a realizar su solicitud de casamiento.

Los exámenes médicos que presenten deben estar dentro de los 30 días de vigencia.

Deben presentar los siguientes certificados: de buena salud, nacimiento y soltería.

El costo de una boda civil dentro de una notaría se estima a los $175 para ciudadanos panameños, pero los costos varían entre notarias.

Las cédulas deben estar vigentes.

Inscripción del matrimonio

Boris Corcho, director encargado del Registro Civil, recordó que entre las funciones de la entidad a su cargo, está la de inscribir los matrimonios celebrados por todas las autoridades que pueden celebrar bodas, entre ellas los notarios.

" La inscripción es casi automática, tan pronto recibimos los documentos, los cuales según establece el Código de la Familia, tienen los cinco primeros días del mes siguiente de la celebración del acto, para remitir al Tribunal, quienes luego de depurar proceden con la inscripción", detalló.

Aclaró que si en la depuración se detecta algún error subsanable, mediante oficio se remite a la autoridad que celebró el matrimonio para que sea corregida.