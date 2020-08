Sector empresarial reacciona ante anuncio de reactivación gradual de la economía

Para De la Lastra, estas medidas eran lo que las empresas privadas veían venir, entendiendo perfectamente la complicación que tiene esta pandemia.

"El Estado tiene que ver obviamente el bienestar completo de la sociedad y ellos en su forma de operar responsablemente han adjudicado primero por bloques, luego por sectores, luego por actividades, ahora estamos concretando si se quiere concatenando la reapertura con fechas específicas".

De La Lastra reconoce que para el sector empresarial es positivo ver que gran parte de todos los sectores que ellos habían propuesto, han sido consideradas y han sido abiertas.

"Nos queda obviamente una parte muy importante que son los restaurantes, otras actividades de esparcimiento y también pues lo que es la restricción de movilidad ciudadana que es la que hemos insistido muchísimo en que es importante que el ciudadano tenga la capacidad y libertad de moverse libremente porque esas mismas personas que están en la calle van a potenciar el consumo" .

Referente al efecto de cascada invertida, Julio De La Lastra, se enfocó en que de no haber entes comerciales abiertos es porque sus dueños no tienen la seguridad de que habrán clientes en la calle para poder consumir.

"Obviamente nos preocupa enormemente de que no haya consumo, porque si no hay consumo, no hay ventas y si no hay ventas obviamente no hay sostenibilidad de una empresa y si no hay una empresa sin lugar a dudas no existirá el empleo".

El presidente de CONEP, ve una celeridad en la cantidad de procesos:

"Ojalá que ese cronograma que se ha puesto de aquí a octubre podamos acelerarlo pero el mensaje que se ha mandado, yo creo que es el mensaje fundamental, el virus lo paras tú como bien dice el eslogan de la campaña todos por Panamá, nosotros tenemos una responsabilidad tremenda de poder lograr que el virus no siga replicándose de la forma que lo está haciendo, vemos con muy buenos ojos el hecho que haya mucho más camas hospitalarias, que el RT esté por debajo de 1 y se haya mantenido consistentemente en ese porcentaje".

"Ninguna empresa va abrir con el parque de colaboradores que tenían en un principio", destacó Julio De La Lastra, refiriéndose a las condiciones en que se han encontrado algunas empresas luego de su reapertura.

"Obviamente luego de cinco meses de no generación de ningún tipo de ingreso, malamente le puede pedir a una empresa que abra sus puertas si tenía diez colaboradores que abra con sus diez colaboradores, porque al margen de eso necesitamos también que haya el consumo y la venta para poder justificar esos diez colaboradores".

Se espera que varias empresas abran con un 30% del parque de colaboradores que tenían en un principio y algún segmento de ellas pueda que llegue a un 50%.

" Lo que queremos es facilitar que todos los negocios puedan abrir sin mayor tipo de restricciones, siempre observando las medidas biosanitarias, eso es de cumplimiento estricto, pero ciertamente esto es un experimento lo que estamos haciendo".

Finalmente el presidente del CONEP pidió la colaboración de todos los panameños, que cumplan con todas la medidas de bioseguridad para evitar que el virus se propague en los próximos meses.