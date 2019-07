Rechazan incorporación del Instituto de Medicina Legal a la DIJ

Esa propuesta no es bien vista por los funcionarios de la entidad investigadora y el director del Imelcf, José Vicente Pachar, afirmó que no aceptan ser parte de otra entidad, no solo por cuestiones de identidad, sino también porque para la investigación, el derecho y la administración de justicia, la garantía de independencia de los servicios periciales es un requisito indispensable.

Agregó que está probado a nivel internacional, que en todas las instancias se recomienda que los servicios periciales, sean totalmente objetivos y con fundamentos en la ciencia y que no estén sujetos a ningún tipo de presión, por ello la institución no debe ser parte ni de la Policía Nacional, ni de las fiscalías.

El trabajo de los funcionarios del Imelcf incluyen servicios periciales, que incluyen criminalística de campo, desde el comienzo de una investigación, es decir cuando se comienza un delito, son los que recogen, embalan y garantizan la cadena de custodia, incluyendo el cadáver.

Además, hay químicos, biólogos, médicos, que realizan los análisis de laboratorios y procesan las pruebas, también está la genética forense y los peritos informáticos.

Pachar reafirma que el Imelcf mantiene un proyecto de desarrollo institucional que aprobó la Junta Directiva y hay planes operativos anuales y proyecciones hasta el 2023 con objetivos a corto, mediano y largo plazo, que tienen avances.

El director del Imelcf dijo que también se tiene que resolver temas de deudas que existen con funcionarios y que han caído en vigencias expiradas y que asciende a los 20 millones de dólares y que el Estado va a tener que buscar una respuesta.

En la entidad, aunque hay cerca de mil 500 funcionarios a nivel nacional, no son suficientes.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, negó que se tenga contemplado llevar el Imelcf a la DIJ y que por el contrario, se debe fortalecer y anunció que tras una reunión con el presidente Laurentino Cortizo, ha obtenido fondos.