Rechazo de magistradas en la AN es considerado como derrota política para Varela

Sostuvo que en 48 años jamás se había rechazado una designación de magistrados, lo que representa un punto a favor del Legislativo, en medio de los escándalos que se han generado y que involucran a diputados.

Cabrera dijo que la Asamblea Nacional (AN), jugó su rol de contrapeso y desde un principio: “esos nombres no nos gustaban” y los rechazaron.

Lo que si advierte, es que la AN no debe rechazar todos los nombres que proponga el Ejecutivo porque no se verá bien y la ciudadanía le caerá entonces a los parlamentarios.

El analista dice que no logra descifrar la estrategia política del presidente Varela por mantener los nombres de las designadas hasta el final, pero hay que esperar porque de toda crisis surge una posibilidad.

Por otra parte, asegura que parece que Panamá está a la puerta de una crisis institucional ante la renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de José Ayú Prado.

También mencionó que viene la etapa donde el Ejecutivo va apretar al Legislativo con el tema presupuestario y no les refrendará los contratos “ por haberse portado mal”.