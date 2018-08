Recomiendan cambios a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social

“Ante la opinión pública de una Junta Directiva que no está dando la talla, que no está funcionando, considero que debe ser renovada completamente. Esa Junta Directiva no está haciendo absolutamente nada en favor del país en un tema tan importante como lo es salud pública”, afirmó Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos.

Actualmente la Junta Directiva la preside Guillermo Puga, en representación de los trabajadores. Su vicepresidente es Roberto Valencia, quien viene de los servidores públicos y gremios magisteriales.

“Se ha querido satanizar la permanencia de unos miembros en la Junta Directiva, en este caso a mi persona. Como si fuera a ir por mi derecho propio. No”, justificó Puga.

“Si bien no tienen que coadministrar, tienen que darle seguimiento a las políticas institucionales”, comentó Rosario Turner, exministra de Salud.

Además de vigilar el buen funcionamiento de la institución, la Junta Directiva se encarga de aprobar el presupuesto y los estados financieros de la CSS, así como solicitar créditos, traslados de partidas, ordenar las revisiones actuariales y la contratación de auditorías.

“Hay que ir más allá, hacer reformas o cambios estructurales en la misma ley”, enfatizó Severo Souda, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

La directiva de la CSS además la integran Abel Vergara, Héctor Ortega y Ramiro De León, en representación de los empleadores; Esmeralda Buchanan, de los profesionales y técnicos de la salud; Manuel Pérez de los pensionados y jubilados; Gregorio Guerrel y Miguel Edwards, como representantes de los trabajadores.

Del gobierno, están el ministro de Salud, Miguel Mayo, y la ministra del Ministerio de Economía y Finanzas, Eyda Varela De Chinchilla. El contralor Federico Humbert tiene derecho a voz, pero no a voto dentro de la Junta.

Otra de sus obligaciones es proponer los candidatos a director general. Ya anunciaron que a partir del 1 de septiembre iniciará el proceso para designar al reemplazo de Alfredo Martiz.

“Separar la parte de salud, de la parte financiera de la CSS, posiblemente tener dos directivas independientes”, declaró Gabriel Barletta, de la Cámara de Comercio.

La Ley 51 establece un plazo de 90 días para realizar el concurso para la escogencia del director de la CSS, que incluye la selección de una terna por parte de la Junta Directiva para consideración del presidente de la República y la ratificación por parte de la Asamblea.

Mientras esto se da, ejercerá el cargo el actual subdirector Julio Valarini, quien podría quedarse en el puesto hasta el final de la actual administración.