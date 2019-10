Recurso busca que se declare nulo informe de comisión evaluadora de magistrados a la CSJ

La advertencia la presentó el abogado Roberto Ruiz Díaz, uno de los profesionales del Derecho que se había postulado para ser magistrado de la Corte.

Asegura que se violó el artículo 10 del Decreto Ejecutivo que creó en septiembre de este año la comisión evaluadora, y que ese artículo establece que la comisión tenía un plazo no mayor de 10 días, desde que terminaron las postulaciones, para hacer las entrevistas y las evaluaciones, pero sin incluir recomendaciones ni puntuaciones al Ejecutivo

Ante eso, Carlos Lee, como miembro de la comisión evaluadora, rechaza los señalamientos.

“Toda autoridad judicial tiene la obligación de recibir cualquier queja o denuncia que pongan los ciudadanos, y al analizarla van a tener que fallar. Definitivamente que no da lugar a ningún tipo de suspensión o de decisión judicial porque no se ha violentado ni las normas constitucionales, ni las leyes panameñas”, manifestó Lee.

El pasado viernes, la comisión evaluadora entregó un informe al Ejecutivo con una lista de los candidatos recomendados, 11 para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y otros 22 para la Sala Segunda de lo Penal.

“Como estamos en una sociedad que ha abierto el tema de la participación ciudadana, yo creo que el Presidente ha actuado con inteligencia emocional e inteligencia ciudadana”, añadió Lee.

“Leí los nombres rápido, hay muchos que no conozco. ¿Qué es lo importante? No es capricho de un Presidente. ¿Qué dijo el Presidente de la República? Dijo, me voy a comprometer a utilizar el Pacto de Estado por la Justicia”, declaró el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

En entrevista concedida a medios de comunicación, el presidente Cortizo aseguró que los nombres de los nuevos magistrados saldrán de la lista de la comisión evaluadora.